Россия продаст пять южных портов

Росимущество до нового года выставит на торги пять портов юга России, сообщает РИА Новости.

Как сообщили в ведомстве, речь идет о Новороссийском, Азовском, Волгоградском, Ростовском и Ейском портах.

Также планируется пустить "с молотка" аэропорт Анапы. Кроме того, на торги выставят пакеты акций Волгоградского, Ростовского речных пароходств и Туапсинского морского пароходства.

Уже началось поступление отчетов с указанных предприятий. Аукцион должен быть объявлен в начале декабря. Его итоги будут подведены в январе-феврале 2011 года.