Чиновники Тбилисси продадут личные автомобили для пополнения казны

Мэрия Тбилиси по инициативе градоначальника Гиги Угулава продаст с аукциона восемь дорогостоящих автомобилей, принадлежащих местным чиновникам, сообщает Autonews.ru.

Автомобили выставлены сегодня на всеобщее обозрение на одной из центральных площадей Тбилиси. Как сообщил журналистам Г. Угулава, средства от аукциона будут переданы в бюджет страны. Сам мэр Тбилиси выставил на продажу внедорожник марки Audi, назначив за него цену в 49 тыс. долл. Г. Угулава заявил, что приобрести автомобили может любой желающий. При этом он добавил, что в «условиях, когда в стране царит нужда, принято верное решение».

«Я призываю своих коллег с пониманием отнестись к этому шагу, так как понимаю, что у многих из них он вызовет неприятные чувства. Однако если мы хотим, чтобы любое действие власти народ воспринимал как справедливое и обоснованное, то и власть должна показать, что умеет отказывать себе в удовольствиях, и каждое затягивание ремней должно начинаться не с общества, а с чиновников», – подчеркнул Г. Угулава.

Сотрудники мэрии, тоже выставившие свои машины на аукцион, заявили, что полученные деньги пожертвуют на социальные программы госбюджета, а сами пересядут в более дешевые автомобили.