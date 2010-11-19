По итогам 2010 г. в мире будет продано рекордное количество автомобилей

По итогам 2010 года в мире будет продано около 60 миллионов легковых автомобилей – на 10% больше, чем годом раньше, сообщает сообщает Autonews.ru. Таким будет суммарный объем продаж 18 ведущих мировых автоконцернов, а их совокупная выручка превысит 50 млрд евро. По прогнозам экспертов, эти показатели будут близки к рекордным для мирового автопрома.

За корону лидера продаж нынешнего года развернется ожесточенная дуэль между японской Toyota и американской GM: обеим компаниям немецкие аналитики прочат объем продаж на уровне 8,2 млн авто. Лидеру европейского автопрома Volkswagen исследователи отводят третье место с объемом продаж около 7 млн единиц.

Хорошие результаты покажут практически все ведущие компании. Так, рост продаж Nissan составит 26%, а конкурент из Кореи Hyundai впервые продаст больше 5 млн авто (рост 22%). Кстати, по показателю рентабельности – примерно 8,5% – Hyundai входит в группу наиболее успешных автопроизводителей, среди которых Daimler (8%), Ford (7,9%) и BMW (7,7%).