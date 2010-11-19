В Тернопольской области объемы пассажироперевозок в январе-октябре сократились на 2%

В Тернопольской области в январе-октябре 2010 года объемы пассажироперевозок сократились на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 82,7 млн. человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Тернопольском областном управлении статистики.

Согласно сообщению, железнодорожным транспортом области за отчетный период перевезено 4,9 млн. пассажиров, что на 9,4% больше, чем за январь-октябрь 2009 года. Услугами автомобильного транспорта воспользовались 62,6 млн. пассажиров, что на 3,1% меньше, чем годом ранее. В частности, объемы перевозок пассажиров автотранспортом физических лиц уменьшились на 3,5% и составили 44,3 млн. человек.

Троллейбусами области за 10 месяцев т.г. было перевезено 15,063 млн. пассажиров, что на 0,3% меньше, чем в январе-октябре 2009 года. Количество платных пассажиров составило 6,2 млн. (на 8,1% меньше).

Пассажирооборот в январе-октябре т.г. в области уменьшился на 4,1% и составил 1,632 млрд. пасс./км. В частности, на железной дороге он увеличился на 4% и составил 820,6 млн. пасс./км., на автотранспорте – уменьшился на 11,6%, до 777,5 млн. пасс./км, а в троллейбусах – на 0,3%, до 34,6 млн. пасс./км.