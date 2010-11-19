В Тернопольской области в январе-октябре объемы грузоперевозок уменьшились на 3%

В Тернопольской области в январе-октябре 2010 года сравнительно с аналогичным периодом 2009 года объемы грузоперевозок уменьшились на 3,1%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении статистики, в целом за 10 месяцев т.г. в области перевезено 2,662 млн. тонн грузов. Из них 1,226 млн. тонн перевезено железнодорожным транспортом, что на 5,6% меньше, чем в январе-октябре 2009 года.

По информации облстата, объемы перевозки железной дорогой нефти и нефтепродуктов выросли в январе-октябре т.г. в 3,4 раза, утиля черных металлов – на 54%, лесных грузов – на 38,1%. Вместе с тем, уменьшилось отправление химических и минеральных удобрений – на 45,5%, зерна и продуктов перемола – на 37,1%, строительных материалов – на 12,2%, черных металлов – на 11,1%. Среднесуточная выгрузка вагонов выросла на 14,6% и составила 55 единиц.

Автомобильным транспортом области в январе-октябре т.г. перевезено 1,436 млн. тонн грузов, что на 0,8% меньше, чем в январе-октябре 2009 года.

Грузооборот в области за 10 месяцев т.г. увеличился на 16,3% и составил 1,138 млрд. ткм. На железной дороге он увеличился на 27,1% и составил 519,7 млн. ткм, у автотранспортных перевозчиков – на 8,5%, до 618,9 млн. ткм.