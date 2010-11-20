Deutsche Bahn купит у Bombardier 51 поезд за 200 млн. евро

Канадская железнодорожная компания Bombardier Transportation поставит 51 поезд Talent 2 немецкому железнодорожному концерну Deutsche Bahn AG, стоимость заказа составляет примерно 200 миллионов евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Bombardier.

Планируется, что 36 новых пригородных поездов по три вагона и 15 поездов по четыре вагона поступят в работу в декабре 2013 года. После исполнения заказа общее количество поездов Talent 2, заказанных компанией Deutsche Bahn, составит 287 штук. Вагоны электропоезда Talent 2 оборудованы системами кондиционирования воздуха и информационными дисплеями. С каждой стороны вагона находятся широкие раздвижные двери. Кроме того, поезд способен быстро разгоняться.

Bombardier Transportation входит в Bombardier Inc., который является мировым лидером в производстве и предложении инновационных решений в области транспорта, от гражданских пассажирских самолетов и самолетов бизнес класса до подвижного состава и оборудования для рельсового транспорта. Bombardier является глобальной корпорацией со штаб-квартирой в Канаде. Акции корпорации котируются на фондовой бирже Торонто.