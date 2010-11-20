Харьков и Solaris Bus (Польша) создадут СП по выпуску городского транспорта

Крупнейший производитель городского транспорта в Польше Solaris Bus & Coach может открыть производство в Украине. Переговоры представителей компании и Харьковского горсовета, по словам заместителя мэра города Игоря Терехова, прошли в минувшую среду. Об этом пишет "Коммерсант Украины" в № 201 от 19.11.2010.

Он уточнил, что представители компании побывали на двух площадках, где предполагается наладить производство,– коммунальном предприятии "Горэлектротранс" и одном из заводов, подведомственных Минобороны. Итогом встречи стала договоренность в кратчайшие сроки согласовать план действий по созданию СП, добавил И. Терехов.

В Solaris отметили, что довольны результатами переговоров. "Нам очень понравилось отношение харьковских властей. Мы надеемся, что нам удастся подписать договор",– сообщил пресс-секретарь компании Матеуш Фигашевски.

По словам заместителя мэра, Харьков прежде всего рассчитывает на производство трамваев. "Производителей автобусов и троллейбусов в стране достаточно. В Харькове очень устарел парк трамваев, есть возможность его обновить",– отметил он.

Сейчас основным поставщиком трамваев в Украину является украинско-чешское совместное предприятие "Татра-Юг". Компания выпускает модели К-1 с высоким уровнем пола и двигателем постоянного тока. По мнению экспертов Центра политического и экономического анализа, это устаревшая модель. В Европе давно производят трамваи с низким уровнем пола и асинхронным двигателем. По данным центра, трамвайный парк в стране насчитывает 3 тыс. единиц, из которых более 95% требуют обновления. При этом за последние годы в Украине закупалось 5-10 трамваев в год.

Solaris Bus & Coach SA – крупнейший производитель общественного транспорта в Польше с рыночной долей 27,3%. Компания также занимает третье место по продажам в Германии. Производство в 2009 году составило 1,1 тыс. единиц, выручка – 272 млн евро.

Украина стала интересна европейским производителям благодаря чемпионату Евро-2012. "Коммерсант Украина" напоминает, что в этом году уже было подписано соглашение между чешской Cegelec и корпорацией "Богдан" о совместном производстве троллейбусов.