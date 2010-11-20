"Донбассаэро" возьмет в лизинг два самолета Airbus

До февраля 2011 года авиакомпания "Донбассаэро" возьмет в операционный лизинг два самолета Airbus – A320 и A321, сообщил "Коммерсант Украина" со ссылкойф на перевозчика.

Сейчас компания эксплуатирует четыре A320. Вместимость A321 составит 176-189 мест в зависимости от компоновки салона, в салоне A320 будет 174 кресла. Полное техническое обслуживание самолетов семейства A320 "Донбассаэро" планирует осуществлять в собственном ангаре на территории аэропорта "Донецк": реконструкция технической базы должна завершиться до июля 2011 года. "Мы также намерены полностью вывести из эксплуатации самолеты Як-42 и Ан-24. Дальнейшее использование этих типов судов экономически неэффективно и противоречит международным требованиям к коммерческим авиаперевозкам",– отметили в авиакомпании.

Пилоты, инженерно-технический персонал и специалисты наземных служб "Донбассаэро", которые обслуживали морально устаревшие самолеты, пройдут переподготовку.