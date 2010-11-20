Россия аннулировала показания диспетчеров Смоленского аэродрома

Российская прокуратура аннулировала показания диспетчеров Смоленского аэродрома, данные во время их первого допроса 10 апреля 2010 - в день крушения самолета президента Польши Леха Качиньского.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщил в Варшаве прокурор Окружной военной прокуратуры Иренеуш ШЕЛЬОНГ.

Он отметил, что польские следователи из-за решения российской прокуратуры не смогут использовать данные первого допроса диспетчеров как доказательство.

"Чтобы мы могли это использовать как доказательство, они (показания) должны соответствовать как российскому, так и польскому законодательству. Решение российской прокуратуры о признании этих показаний недопустимыми приводит к тому, что одно из этих условий – потеряно", - сказал он.

И.ШЕЛЬОНГ отметил, что польские следователи планируют добиваться проведения ими допроса российских диспетчеров. "Это обстоятельство (аннулирование показаний) еще больше убеждает нас в такой необходимости", - сказал он.

В то же время польская газета Rrzeczpospolita написала о разных показаниях диспетчеров в документах допроса от 10 апреля и более поздних.

В частности, по данным издания, ссылающегося на собственные источники, во время допроса в день катастрофы Павел ПЛУСИН заявил, что сообщил экипажу правительственного ТУ-154 о видимости 400 метров, тогда как она была 800 метров, чтобы это убедило пилотов не пытаться посадить самолет.

В последних же показаниях он уже говорит о том, что на тот момент видимость действительно была всего 400 метров.

Кроме того, второй диспетчер, Виктор РЫЖЕНКО во время первого допроса рассказал о присутствии в контрольной башне третьего лица, которым, должно быть, был полковник Краснолутский. А в его последних показаниях даже упоминания о полковнике нет.

Но самое главное, считает газета, что в последних показаниях диспетчеры заявили, что полет самолета Леха Качиньского осуществлялся по гражданским процедурам.

"Это очень неожиданно, потому что в предыдущих показаниях таких заявлений не было. А из контекста апрельских показаний можно было сделать вывод о военных процедурах", - пишет газета.

Rrzeczpospolita отмечает, что применение гражданских процедур во время полета уменьшает ответственность диспетчеров, поскольку окончательное решение о посадке принимает экипаж самолета.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля 2010 года Президент Польши Л.Качиньский с супругой и делегацией польских высокопоставленных лиц погибли в авиакатастрофе при заходе на посадку на военный аэродром в Смоленске самолета Ту-154.

Крупнейшая польская оппозиционная партия "Право и справедливость" (PiS), одним из основателей которой был Л.Качиньский, практически с самого начала расследования причин катастрофы заявляет, что ни польские, ни российские власти не хотят провести объективное расследование.

По мнению ряда экспертов, причиной крушения самолета могли быть неправильные данные, предоставленные экипажа Ту-154 диспетчером Смоленского аэродрома.