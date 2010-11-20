В Египте девять туристов погибли в ДТП, в их числе - два украинца

Девять иностранных туристов на данный момент числятся жертвами дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Египте в субботу ночью на трассе Заафарана - Рас-Гариб, сообщили РИА «Новости» в Центральной больнице Хургады.

По словам медиков, шесть человек погибли на месте, их тела направлены в морг города Рас-Гариб. Еще трое пострадавших умерли позднее от полученных травм. Их тела находятся в морге Центральной больницы Хургады. В числе погибших как минимум трое россиян и два гражданина Украины. Остальные погибшие находятся на опознании. В каирском госпитале имени Насера, куда в субботу утром на специальном самолете были доставлены 36 пострадавших в дорожной аварии, уточнили, что пострадавшие туристы приехали в Египет из десяти стран. Среди них значатся 19 граждан России (9 женщин и 10 мужчин), один гражданин Грузии, два - Украины, пять - Германии, два - Турции, два - Дании, один - Бельгии, один из Чехии, один гражданин Египта и два белоруса. Их состояние оценивается как среднетяжелое, в основном туристы получили ушибы, резаные раны и переломы.

Туристический автобус, в котором находились порядка 50 человек, перевернулся на трассе. Причиной ДТП мог стать припаркованный у обочины дороги другой автобус без опознавательных знаков. Полиция также рассматривает версию о том, что водитель автобуса уснул за рулем.