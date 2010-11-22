Пираты атаковали танкер с российским экипажем, один член команды ранен

Пираты в Нигерии в понедельник, 22 ноября, атаковали танкер-продуктовоз NS Spirit с российским экипажем, один россиян ранен, сообщает компания-судовладелец ОАО "Новошип" (группа компаний "Совкомфлот"), передает РИА "Новости".

"По сообщению капитана танкера, около десяти вооруженных людей высадились на борт судна, очевидно, с целью ограбления и открыли огонь из автоматического оружия. Экипаж эвакуировался в укрытие. Вскоре после совершения атаки пираты покинули борт судна. Новых попыток нападения не зарегистрировано", - говорится в сообщении. Все члены экипажа живы.

"Один член команды получил огнестрельное ранение. Организуется эвакуация раненого для оказания квалифицированной медицинской помощи в госпитале. К месту стоянки танкера следует катер", - сообщает судовладелец.

В пресс-релизе уточняется, что нападение произошло в 01.49 мск на подходе судна к рейду порта Лагос, в 30 милях от берега. Танкер-продуктовоз NS Spirit дедвейтом 47 тысяч тонн был построен в Хорватии в 2006 году. Экипаж судна - 22 человека (граждане Российской Федерации). Флаг - Либерия. Судно следовало на выгрузку в порт Лагос с грузом 37,7 тысячи тонн бензина.