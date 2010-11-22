В Кировоградской области за 10 месяцев грузоперевозки увеличились на 10,4%

В январе-октябре 2010 года транспортными предприятиями Кировоградской области перевезено 7,928 млн. тонн грузов, что на 10,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Грузооборот в области увеличился на 5,4% и составил 20,8 млн. ткм.

Железной дорогой в январе-октябре т.г. транспортировано 5,2 млн. тонн грузов, что на 10,4% больше показателя января-октября 2009 года. Увеличилось отправление основных номенклатурных групп грузов: нефти и нефтепродуктов (в 3,8 раза), лесных материалов (на 43,7%), черных металлов (в 1,7 раза), строительных грузов (на 8,4%). В то же время, сократились перевозки каменного угля (на 3,6%), зерна и продуктов помола (на 16,8%), отходов черных металлов (на 5,7%).

Грузооборот железнодорожного транспорта в январе-октябре 2010 года составил 20,3 млн. ткм, что на 5,5% больше, чем за 10 месяцев прошлого года.

Предприятиями автомобильного транспорта в январе-октябре т.г. перевезено 2,6 млн. тонн грузов, что на 10,5% больше по сравнению с январем-октябрем 2009 года. Грузооборот остался на уровне прошлого года и составил до 431,1 млн. ткм.

Предприятиями авиационного транспорта области за 10 месяцев т.г. перевезено 5,3 тыс. тонн грузов, что на 21,7% больше, чем за аналогичный период 2009 года. Грузооборот сократился на 23,9% и составил 2,4 млн. ткм.