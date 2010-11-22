Количество абонентов мобильной связи в Крыму в январе-сентябре выросло на 11%

В Крыму, по состоянию на 1 октября 2010 г., насчитывалось 2,4 млн. абонентов мобильной связи, что на 11,2% больше, чем на 1 января 2010 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, с начала года в Крыму количество абонентов кабельного телевидения увеличилось на 11 тыс. и составило 104 тыс., системой компьютерных телекоммуникаций (доступа к сети Интернет) пользуется 72 тыс. абонентов, темпы роста за текущий год по пользователям сети Интернет составили 123%.

Телефонная сеть Крыма насчитывает 485 тыс. основных телефонных аппаратов, из них 84% - у населения. Продолжается тенденция уменьшения абонентов телефонной связи на фоне роста пользователей современных видов связи.

На 33%, по сравнению с январем-сентябрем 2009 г., уменьшилось количество предоставленных междугородних переговоров (этот показатель составил 55 млн.)