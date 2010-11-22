В Винницкой области за 10 месяцев объем грузоперевозок увеличился на 8%

В Винницкой области в январе-октябре этого года перевезено 11,054 млн. тонн грузов, что на 7,7% или на 0,790 млн. тонн больше против показателя января-октября 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

В частности, 8,349 тыс. тонн грузов отправлено железнодорожным транспортом и 2,705 тыс. тонн перевезено автомобильным.

Отправление грузов железнодорожным транспортом по сравнению с январем-октябрем 2009 г. возросло на 3,2%, в т.ч. химических и минеральных удобрений (в 2,1 раза), каменного угля (в 1,8 раз), лесных грузов (на 29,2%), стройматериалов (на 23,55).

Сокращение состоялось по отправлению зерна и продуктов перемола (в 1,6 раз), цемента (на 2,2%), черных металлов (в 2,9 раз), нефти и нефтепродуктов (на 20,5%).

Объемы коммерческих перевозок грузов автомобильным транспортом области (с учетом перевозок физический лицами-предпринимателями) за январь-октябрь 2010 г. увеличились по сравнению с январем-октябрем 2009 г. на 25,6%.

В Винницкой области в январе-октябре 2010 года грузооборот увеличился на 15,2% по сравнению с январем-октябрем 2009 года - до 17,655 млрд. ткм.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области в январе-сентябре 2010 года перевезено 9,527 млн. тонн грузов, что на 7,2% или на 0,640 млн. тонн больше, чем по сравнению с январем-сентябрем 2009 года.

В Винницкой области за 2009 год сократился объем перевозки грузов на 22,1% или на 3,564 млн. тонн по сравнению с 2008 годом - до 12,563 млн. тонн.