Украина и Беларусь согласовали квоту разрешений на транзитные грузовые автоперевозки

Украина и Республика Беларусь приняли решение относительно предварительного квотирования разрешений на международные автоперевозки на 2011 год на паритетной основе - в количестве 41 тыс., в частности, 22 тыс. разрешений без оплаты дорожных сборов.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Такое решение было принято на заседании Смешанной украинско-белорусской комиссии по вопросам международного автомобильного сообщения, которое состоялось в Минтранссвязи.

В частности, для Республики Беларусь: 14 тыс. двусторонних разрешений на грузовые перевозки без оплаты сборов; 5500 транзитных разрешений на грузовые перевозки без оплаты сборов; 19 тыс. транзитных разрешений на грузовые перевозки с оплатой сборов; 2500 разрешений в/из третьих стран на грузовые перевозки без оплаты сборов.

Для Украины: 20 500 двусторонних разрешений на грузовые перевозки без оплаты сборов; 18 тыс. транзитных разрешений на грузовые перевозки с оплатой сборов; 1500 разрешений в/из третьих стран на грузовые перевозки без оплаты сборов; 1 тыс. разрешений в/из третьих стран на грузовые перевозки с оплатой пошлин.

Украинская и белорусская стороны подтвердили, что разрешения на осуществление грузовых перевозок текущего года действуют до 31 января 2011.

Учитывая позитивную динамику роста товарооборота между Украиной и Республикой Беларусь и тенденцию к увеличению объемов перевозок в обоих направлениях, стороны также договорились по требованию любой из сторон оперативно рассматривать возможность увеличения количества транзитных разрешений.