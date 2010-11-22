АМК в Хмельницкой области оштрафовал "Автоцентр-Шкода"

Хмельницкое областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало ООО "Автоцентр-Шкода" на 8 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением на рынке услуг по техническому обслуживанию автомобилей марки Škoda в период их гарантийного срока эксплуатации в территориальных пределах Хмельницкой области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель отделения АМК Виталий ОЛУЙКО.

По его словам, во время плановой проверки специалистами отделения было установлено, что общество применяет завышенные нормо-часы на выполнение работ, вследствие чего завышается стоимость услуг в целом (в зависимости от вида услуг и марки автомобиля на 43,33 - 181,25 грн).

«В условиях наличия значительной конкуренции на рынке предоставления услуг по техническому обслуживанию автомобилей марки Škoda в период их гарантийного обслуживания, общество не могло бы применять нормо-часы на техническое обслуживание автомобилей марки Škoda, превышающие установленные нормативы. А результатом злоупотребления обществом монопольным положением стало взимание с владельцев автомобилей марки Škoda завышенных цен на услуги», - пояснил В.ОЛУЙКО.