МТСУ и МВД усилят взаимодействие по выявлению краж груза на ж/д транспорте

Министерство транспорта и связи Украины и Министерство внутренних дел Украины усилят взаимодействие при выявлении краж грузов на железной дорогой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МТСУ, соответствующая договоренность закреплена совместным приказом двух ведомств, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 10 ноября т.г.

В частности, приказом утверждена Инструкция о порядке взаимодействия между органами внутренних дел, железными дорогами Украины и предприятиями железнодорожного транспорта при выявлении краж груза и реагировании на заявления и сообщения о таких правонарушениях.

Приказом детально определены действия работников железнодорожного транспорта при выявлении признаков кражи груза и порядок взаимодействия сотрудников органов внутренних дел с работниками железнодорожного транспорта, в частности, оперативные действия, составления протокола и т.д.

Ежеквартально соответствующие руководители органов внутренних дел и предприятий железнодорожного транспорта будут проводить совместные совещания, на которых будет рассматриваться состояние сохранности грузов при перевозках и будут определяться меры, направленные на выявление, предупреждение, устранение причин и условий, способствующих преступным посягательствам на грузы.

Кроме того, будут проводиться совместные совещания с участием представителей железных дорог Украины, работников военизированной охраны железных дорог и органов внутренних дел на железнодорожном транспорте с целью поиска путей решения имеющихся проблем по противодействию кражам грузов и другого имущества железных дорог.