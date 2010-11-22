В Кировоградской обл. пассажирские перевозки сократились на 12%

В январе-ноябре этого года пассажирские перевозки в Кировоградской области сократились на 12,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – до 72 млн. человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Пассажирооборот уменьшился на 6,3% и составил 952,1 млн. пасс./км.

В январе-октябре 2010 года автомобильным транспортом перевезено 69,7 млн. пассажиров или на 13% больше, чем за аналогичный период 2009 года. Пассажирооборот увеличился на 4,4% и составил 907,6 млн. пасс./км.

Авиационным транспортом воспользовались 72,7 тыс. пассажиров или на 10,4% меньше, чем в январе-октябре прошлого года. Пассажирооборот сократился на 18,8% и составил 32,3 млн. пасс./км.

Троллейбусами перевезено 2,3 млн. пассажиров, что на 88,6% меньше, чем за 10 месяцев 2009 года. Пассажирооборот сократился на 88,6%, по сравнению с январем-октябрем 2009 года, и составил 12,2 млн. пасс./км.