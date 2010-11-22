СИТРОНИКС завершил модернизацию IT-инфраструктуры проекта по снятию с эксплуатации ЧАЭС

«СИТРОНИКС Информационные Технологии» (Киев) завершил работы по модернизации IT-инфраструктуры в рамках проекта по снятию с эксплуатации Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), реализуемого немецкой компанией Energiewerke Nord GmbH (EWN) совместно с Ernst&Young.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что в рамках проекта на Государственном специализированном предприятии ЧАЭС объединенной рабочей группой была спроектирована и внедрена отказоустойчивая платформа для информационной системы, необходимой для снятия станции с эксплуатации. Система будет регистрировать данные инженерного и радиационного состояния зданий, сооружений и оборудования, контролировать работы по обращению с радиоактивными отходами, обеспечивать управление ресурсами и материалами на Чернобыльской АЭС.

Как отметил заместитель генерального директора ГСП «Чернобыльская АЭС» Валерий СЕЙДА, поскольку на вывод станции из эксплуатации потребуется более 50 лет, необходимо собирать и хранить большой объём информации на всех этапах этого масштабного проекта. По его словам, мировой опыт свидетельствует, что оптимальным инструментом для решения таких задач является электронная база данных, поскольку полнота сведений обо всех этапах жизненного цикла энергоблоков ЧАЭС позволит учитывать все технологические, экономические и социальные аспекты снятия станции с эксплуатации.

По словам президента компании «СИТРОНИКС Информационные Технологии» Владимира ЯСИНСКОГО, в основе модернизированной IT-инфраструктуры лежит отказоустойчивая платформа, отвечающая требованиям специалистов Еврокомиссии и Чернобыльской атомной станции по надежности и отказоустойчивости. Реализованное решение повысит надежность информационного обеспечения работ по выводу ЧАЭС из эксплуатации. Важным преимуществом системы является высокая вычислительная мощность, что позволяет обрабатывать большие объемы информации, обеспечивает непрерывный доступ к данным, их фоновое резервное копирование и оперативное восстановление.

Внедренное решение построено на базе blade-архитектуры. Основой вычислительной подсистемы являются серверы HP ProLiant BL460G6, объединенные в сеть передачи данных и сеть хранения данных соответствующими дублированными коммутационными модулями шасси HP Blade System c3000. Созданный программно-аппаратный комплекс обладает высокой степенью отказоустойчивости к некратным отказам оборудования и хорошей масштабируемостью. После ввода в опытно-промышленную эксплуатацию с «СИТРОНИКС Информационные Технологии» был подписан контракт на сервисное обслуживание ІТ-инфраструктуры сроком на 5 лет.

Справка УНИАН. «СИТРОНИКС Информационные Технологии» — один из ведущих поставщиков решений, продуктов и услуг в области информационных технологий в Восточной Европе и СНГ. Компания входит в состав ОАО «СИТРОНИКС» (Россия).