МТС и Московское метро запустили услугу оплаты проезда с мобильного телефона

Телекоммуникационный оператор ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС, Россия, владеет украинским оператором «МТС Украина») и ГУП «Московский метрополитен» запустили в тестовую эксплуатацию комплексное решение по оплате проезда в метро с использованием технологии NFC с помощью мобильного телефона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании МТС.

Для пользования новым сервисом абоненту будет достаточно поднести телефон к считывающему устройству турникета на расстоянии 10 сантиметров.

В настоящий момент решение тестируется сотрудниками оператора и метрополитена Москвы – всего в тесте участвуют порядка 300 SIM-карт. Коммерческий запуск проекта запланирован на конец 2010 года – начало 2011 года. На территории станций метро начнут работать специальные точки, где абонентам МТС установят в мобильный телефон NFC-антенну и помогут загрузить специальное приложение для покупки билетов в метро. В этих точках абоненты также смогут бесплатно заменить SIM-карту МТС на новую со специальным приложением, позволяющим пользоваться сервисом оплаты услуг проезда, или приобрести новую SIM-карту. Заменить SIM-карту и установить антенну также можно будет в любом салоне МТС в Москве.

Стоимость поездки будет соответствовать действующим тарифам метрополитена, абоненту не потребуется оплачивать никаких дополнительных комиссий.

После установки SIM-карты в меню телефона появится новый раздел, где абонент сможет выбрать и оплатить необходимое ему количество поездок. Электронный билет загружается в память телефона и позволяет использовать телефон вместо карты оплаты для прохода в метро благодаря использованию технологии NFC.

Проект реализуется при технической поддержке компании «Экспресс Кард».

Справка УНИАН. NFC представляет собой технологию беспроводной связи малого радиуса действия (до 10 см), в основе которой лежит принцип защищенного обмена данными по радиоканалу на короткие расстояния между электронными устройствами, сочетающими в себе функции бесконтактного считывателя и бесконтактной карты.

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» является ведущим телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ. Консолидированная абонентская база компании, без учета абонентской базы «МТС Беларусь» составляет более 100 миллионов абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана, Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-йоркской фондовой бирже под кодом MBT.