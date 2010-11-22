Бориспольский автозавод поставит Закарпатской ОГА 11 школьных автобусов

Управление образования и науки Закарпатской облгосадминистрации по итогам проведенного тендера 22 октября т.г. выбрало ЗАО «Бориспольский автозавод» для поставки 11 школьных автобусов.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в «Вестнике государственных закупок».

В сообщении отмечается, что, в частности, согласно договору от 15 ноября ЗАО «Бориспольский автозавод» поставит управлению образования Закарпатской ОГА школьные автобусы на общую сумму 3 млн. 161,675 тыс. грн.

Справка УНИАН. ЗАО «Бориспольский автозавод», входящее в корпорацию «Эталон», - одно из самых молодых украинских предприятий в отрасли проектирования и производства автотранспортных средств. Зарегистрировано в апреле 2002 года.

ЗАО «Бориспольский автозавод» принимает активное участие в реализации Государственной программы «Школьный автобус», утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины 16 января 2003 года.

На заводе освоено производство двух моделей школьных автобусов - особо малого класса БАЗ-2215 «Школярык» и малого класса БАЗ-А079 «Школяр».

Корпорация «Эталон» (Киев) объединяет 21 предприятие. В корпорацию входят Бориспольский и Черниговский автозаводы.