В Харьковской обл. объем услуг почты и связи уменьшился на 1%

В Харьковской области объем реализации потребителям услуг почты и связи за январь-октябрь т.г. сократился на 0,9%, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, – до 1593,6 млн. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управление статистики в Харьковской области, в том числе, населению реализовано услуг почты и связи на сумму 759,3 млн. грн.

Рост объемов предоставленных услуг колеблется в пределах 101,5% (телефонная связь) - 131,5% (компьютерная связь).

Спрос на предоставление доступа к сети Интернет увеличился на 31,6% (в том числе, населению – на 67,3%), на IP-телефонию – в 15 раз. При этом сократились объемы предоставленных услуг по таким видам телефонной связи: междугородная (включая международную) – на 13,7% и городская – на 1,3%.

В январе-октябре 2010 года наибольшая доля из общей суммы доходов приходилась на услуги мобильной – 49,8% или 793,3 млн. грн. (в том числе, населению – 34,3% или 260,3 млн. грн.), междугородной (включая международную) – 8,8% или 140,3 млн. грн. (населению – 10,1%, или 76,5 млн. грн.), городской – 14,7%, или 234,3 млн. грн. (населению – 21,9%, или 166,5 млн. грн.) телефонной связи.