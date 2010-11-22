Львов планирует закупить 152 автобуса и троллейбуса на 275 млн. грн.
18:52, 22 ноября 2010Транспорт/Связь
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Львовское коммунальное автотранспортное предприятие №1 (г. Львов) намерено закупить у ООО «Львовские автобусные заводы» 92 автобуса и 60 троллейбусов на общую сумму 275 млн. грн.
Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».
Согласно сообщению, приобрести пассажирский автотранспорт за средства местного бюджета планируется посредством проведения Львовским коммунальным автотранспортным предприятием №1 тендера с одним участником.
Также в сообщении отмечается, что срок поставки автобусов и троллейбусов – 2010-2011 гг.
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