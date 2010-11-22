ЮЗЖД к зимним праздникам назначит дополнительный поезд на Ворохту

Учитывая повышенный спрос пассажиров во время зимних праздников, Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) назначает с 24 декабря 2010 г. по 14 января 2011 г. дополнительный поезд № 515/516 Киев-Ворохта-Киев. Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба ЮЗЖД.

Согласно сообщению, поезд № 515 будет отправляться из Киева через день по парным числам в 19 час. 22 мин. с прибытием в Ворохту через день по нечетным числам в 8 час. 00 мин. Поезд № 516 будет отправляться из Ворохты через день по нечетным числам в 20 час. 22 мин. с прибытием на Киев-пассажирский в 10 час. 50 мин. через день по парным числам.

При этом при смежных нечетных числах поезд № 515 из Киева будет отправляться 28, 30 декабря 2010 г. и 2 января 2011 г. Из Ворохты поезд № 516 будет отправляться 29, 31 декабря 2010 г. и 3 января 2011 г.

К поезду будут прицеплены два вагона - «атомобилезвоза». Таким образом, пассажирам будет представлена возможность перевезти в Карпаты личный автомобиль.

ЮЗЖД и в дальнейшем намерена анализировать ситуацию и, соответственно, назначать дополнительные поезда.