ОЖД увеличила перевозку грузов на 23%

Одесская железная дорога за 10 месяцев 2010 года перевезла 22 млн. 650 тыс. тонн грузов, что на 22,7% больше, чем в прошлом году.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили пресс-службе Одесской железной дороги.

Значительный рост в отправлении железнодорожники зафиксировали почти по всем основным номенклатурным группам грузов. Так, более чем в 4 раза увеличилась перевозка каменного угля и составила 1 млн. 562 тыс. тонн (в прошлом году - 362 тыс. тонн). Почти в 2 раза увеличилась перевозка нефти и нефтепродуктов – до 1 млн. 489 тыс. тонн (в прошлом году - 780 тыс. тонн). Перевезено железной и марганцевой руд 1 млн. 121 тыс. тонн, что на 57% больше, чем в прошлом году.

Рост показателей наблюдается также по таким видам грузов, как: черные металлы (на 44,9%), лесные грузы (на 40%), лом черных металлов (на 37,7%), химические и минеральные удобрения (на 36,6%) и строительные материалы (на 13,6%).