РЖД открыли отреставрированную станцию "Лев Толстой"

20 ноября на станции Лев Толстой Юго-Восточной магистрали (филиал Российских железных дорог - РЖД) состоялось торжественное открытие отреставрированного железнодорожного вокзала. Открытие вокзала было приурочено к 100-летию со дня смерти русского писателя Льва Николаевича Толстого, собщает сайт РЖД.

Здание вокзала воссоздано в первозданном виде и представляет собой два строения, выполненных из кирпича и дерева. Именно таким увидел его Лев Толстой в последние дни своей жизни в 1910 году.

Восстановительные работы велись по старым чертежам и фотографиям конца 19-го начала 20-го века. Здание железнодорожного вокзала является памятником архитектуры. Два основных фасада украшены пилястрами и небольшими ризалитами. Отреставрированное здание было построено в 1895 году и было известно как железнодорожный вокзал станции Астапово Рязано- Уральской железной дороги.

В настоящее время ежесуточно с вокзала отправляются в среднем 60 пассажиров дальнего и пригородного сообщения. Общая площадь здания вокзала – 845,7 кв.м. Общая расчётная вместимость вокзала составляет 114 пассажиров.

Объем инвестиций ОАО "РЖД" на реконструкцию вокзала составил 86 млн. рублей.

***

31 октября по старому стилю (13 ноября по новому стилю) 1910 г. на вокзал станции Астапово прибыл заболевший в поезде Лев Толстой. В деревянной пристройке вокзала находился буфет и две комнаты, в одной из которых писатель провёл более получаса, ожидая пока приготовят комнату для него в квартире начальника станции. На первом этаже кирпичного здания располагался телеграф, передававший сводки о состоянии здоровья Л.Н.Толстого.

7 (20) ноября 1910 года в 6 ч.05 м. Лев Толстой скончался. На фасаде вокзала с южной стороны здания сохранены чугунные часы, остановленные в момент кончины писателя. В зале ожидания вокзала сохранены часы с деревянным корпусом, стрелки которых также замерли в этом положении.