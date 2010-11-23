«Укрзализныця» назначила 15 дополнительных поездов

Железнодорожники начали работу над обеспечением пиковых перевозок пассажиров накануне и во время новогодних и зимних праздников. По состоянию на 23 ноября, железные дороги Украины назначили 15 дополнительных поездов.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

В частности, 3 поезда назначила Юго-Западная железная дорога; 5 - Приднепровская, 3 - Одесская, 2 - Южная, 1 - Львовская, 1 - Донецкая.

Работа по изучению спроса и назначению дополнительных поездов на наиболее популярные направления продолжается.

Одесская железная дорога назначила: поезда № 210/209 Николаев - Киев отправлением из Николаева с 26/12 по 11/01 ежедневно, кроме 31/12, из Киева - с 27/12 по 12/01 ежедневно, кроме 1/01; № 228/227 Одесса - Львов отправлением из Одессы 30/12, 2, 4, 5, 8, 9/01; из Львова - 31/12, 3, 5, 6, 9, 10/01; № 432/431 Одесса - Харьков отправлением из Одессы с 24/12 по 13/01 ежедневно, из Харькова - с 25/12 по 13/01 ежедневно (14/01 также из Харькова в Знаменку).

Приднепровская ж/д назначила: поезда № 26/25 Евпатория - Москва отправлением из Евпатории с 25/12 по 10/01 ежедневно из Москвы - с 27/12 по 12/01 ежедневно; № 69/70 Бердянск-Москва отправлением из Бердянска с 25/12 по 11/01 по нечетным из Москвы - с 26/12 по 12/01 по четным; № 212/211 Феодосия - Москва отправлением из Феодосии с 25/12 по 09/01 по нечетным, кроме 31/12, из Москвы - с 26/12 по 10/01 по четным, кроме 1/01; № 238/237-294/293 Симферополь-Киев отправлением из Симферополя с 1/12 по 14/01 ежедневно, кроме 6 дней недели и кроме 31/12, из Киева - с 2/12 по 15/01 ежедневно, кроме 7 дней недели и кроме 1/01; № 182/181 Симферополь - Киев отправлением из Симферополя с 23/12 по 30/12 ежедневно и 2/01.

Составом Юго-Западной железной дороги назначены поезда № 207/208 Киев - Ужгород отправлением из Киева 24, 26, 28, 29, 30/12 и с 1/01 по 9/01 ежедневно, кроме 6, 7/01; из Ужгорода - 25, 27, 29, 30 , 31/12 и с 2/01 по 10/01 ежедневно, кроме 7, 8/01; № 282/281-58/57 Киев - Симферополь отправлением из Киева с 21/12 по 30/12 ежедневно и с 3/01 по 9/01 ежедневно, кроме 6/01; из Симферополя - с 22/12 по 31/12 ежедневно и с 4/01 по 10/01 ежедневно, кроме 7/01; № 515/516 Киев - Ворохта отправлением из Киева с 24/12 по 14/01 через день по четным из Ворохты - с 25/12 по 15/01 по нечетным.

ДЖД назначен поезд № 524/523 Луганск - Киев отправлением из Луганска 29/12, 3, 5, 9/01; из Киева - 30/12, 4, 6, 10/01. Составом ЮЖД назначены: № 241/242 Харьков - Евпатория отправлением из Харькова 27/12, 7/ 01; из Евпатории - 28/12, 8/01; № 175/176 Харьков - Симферополь отправлением из Харькова 30, 31/12; из Симферополя - 30, 31/12.

ЛЖД назначены поезд № 147/148 Киев - Львов - Киев отправлением из Киева и Львова 30, 31/12, 9/01.