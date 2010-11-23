ЕС подозревает Латвию в нецелевом использовании денег на ремонт дорог

Европейская комиссия обеспокоена качеством строительства и обновления латвийских дорог, оплачиваемом из фондов Европейского союза. На это указывается в официальном письме ЕК, сообщает РЖД-Партнер.

ЕС выделил на латвийские дороги 450 млн. евро. Ответственный за Латвию представитель ЕК Алан Роджери признал, что сейчас определенные инстанции пытаются выяснить насколько эти деньги могли быть использоыаны не по назначению. При этом ЕК попросила провести официальное расследование.

В письме ЕК запрашивает много технических подробностей, - в частности, по процедуам, привлечению экспертов, нормативным актам, оценке качества и др.

В то же время Министерство сообщения Латвии считает, что с качеством дорог, построенных на деньги ЕС, все нормально.