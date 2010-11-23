Забастовка моряков парализовала паромное сообщение в Греции

Паромное сообщение в Греции почти полностью прекращено сегодня из-за забастовки моряков, сообщает Gudok.ru.

С 6 часов по местному времени на сутки остановились все паромы, кроме тех, что ходят из западных греческих портов в Италию. По заявлению профсоюза моряков, они требуют повышения заработной платы на 2% в текущем году, несмотря на общие меры по сокращению зарплат, вызванные тяжелым финансовым положением страны.

В Греции с ее сотнями населенных островов паромное сообщение является одним из основных видов транспорта.