С начала года в Одессе и области ГАИ выявила 900 неисправных пассажирских автобусов

В результате проверок автотранспортных предприятий Одессы и области с января по октябрь 2010 года, ГАИ запретила эксплуатацию 900 пассажирских автобусов. Об этом сообщает МОСТ-Одесса со ссылкой на пресс-службу УГАИ ГУ МВД Украины в Одесской области.

У водителей этих автобусов временно изъяты талоны про прохождение техосмотра. Количество выявленных неисправных автобусов за 10 месяцев с начала года увеличилось на 73,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, отмечает пресс-служба.

Всего за данный период сотрудники инспекции проверили 16,5 тыс. пассажирских транспортных средств, из которых более 1 тыс. автомобилей угрожали безопасности дорожного движения.