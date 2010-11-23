«Антонов» объявил конкурс по отбору банка на открытие кредитной линии

Государственное предприятие «Антонов» объявило конкурс по отбору банка на открытие возобновляемой кредитной линии объемом 150-170 млн. долл. на финансирование текущей деятельности.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредитная линия должна быть открыта до 31 декабря 2014 года.

Предложения на участие в конкурсе принимаются до 9.00 23 декабря, вскрытие тендерных предложений намечено на 14.00 в тот же день.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, и в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова основан в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимал участие АНТК им. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

ГП «Антонов» является правопреемником всех прав и обязанностей ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» и на сегодня состоит из главного предприятия и двух филиалов (филиал «Серийный завод «Антонов» и филиал «Антонов-Агро»).

В 2009 году ГП «Антонов» увеличило чистую прибыль на 60,9%, по сравнению с 2008 годом, до 319,430 млн. грн.