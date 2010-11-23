Задержки с разрешением на получение кредита не позволят ГП «Антонов» увеличить производство самолетов - Кива

Увеличить производство самолетов на госпредприятии «Антонов» в 2011 году не позволит бюрократическая волокита с выдачей предприятию разрешения на получение кредита.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель правления ГАК «Антонов» Дмитрий КИВА.

По его словам, у ГП «Антонов» есть заказы, но для их выполнения необходимы оборотные средства, получить которые можно только путем кредитования.

«Заказчики даже готовы платить проценты по нашим кредитам. Более того, у нас подписано соглашение с российским банком о предоставлении кредита. Нам нужно минимум 300 млн. долл. на два года. Только аванс «Мотор Сичи» за производство двигателей нужно заплатить в размере 40 млн. долл., нужны деньги на закупку российского и западного оборудования», - отметил Д.КИВА.

Вместе с тем, по его словам, государственные органы затягивают процесс предоставления разрешения ГП «Антонов» на получение кредита.

«Идут чисто бюрократические задержки – нужно получить разрешение Минфина, провести тендер, мы пишем письма, но пока все бесполезно», - подчеркнул Д.КИВА.

При этом он отметил, что в 2011 году предприятие планирует построить 10-12 самолетов.

«Это будут Ан-148, Ан-158 и Ан-32. Мы могли бы сделать и больше, но для этого опять-таки необходимо кредитование», - подытожил предправления ГАК.

Напомним, 28 октября Д. КИВА, комментируя подписание в Киеве по итогам 7-го заседания украинско-российского межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству соглашения о сотрудничестве между ГП "Антонов", "Внешэкономбанком" и ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация", сообщил, что ГП «Антонов» обсуждает с российским "Внешэкономбанком" возможность получения кредитов на выгодных условиях на общую сумму около 300-400 млн. долл.

По его словам, за счет льготных кредитов "Антонов" намерен запустить серийное производство самолетов и кооперацию с российскими авиастроителями.

Справка УНИАН. В состав Государственного авиастроительного концерна «Антонов» входят ГП «Антонов», Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и Киевский авиаремонтный завод 410 гражданской авиации.