В Сумской области в январе-октябре перевозки пассажиров сократились на 8,7%

В Сумской области в январе-октябре этого года перевозки пассажиров всеми видами транспорта, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, составили 91,3% или 108 млн. 769,8 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Сумской области.

Согласно статистическим данными, перевозки пассажиров железнодорожным транспортом составили 100,5% или 15381,6 тыс. человек, троллейбусным - 104,8 % или 17195,3 тыс. человек, трамвайным - 93,8 % или 5062,0 тыс. человек, автомобильным (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) - 86,7 % или 71130,9 тыс. человек.

В то же время, пассажирооборот на всех видах транспорта в Сумкой области составил 99,6% или 3 млрд. 518,4 млн. пасс./км, в том числе, железнодорожным транспортом - 102% или 2841,6 млн. пасс./км, троллейбусным - 104,8% или 65,3 млн. пасс./км, трамвайным - 93,8% или 22,8 млн. пасс./км, автомобильным (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) - 89,1% или 588,7 млн. пасс./км.