Министр транспорта и связи поручил ускорить подготовку объектов отрасли к зиме

В связи с резким ухудшением погодных условий министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО поручил «Укрзализныце», Госавиаадминистрации, Укрморречфлоту, Укравтодору ускорить подготовку к работе в зимний период.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, министр отметил, что по прогнозам синоптиков, с 25 ноября ожидается резкое ухудшение погодных условий по всей территории Украины. «Поэтому за эти несколько дней необходимо провести ревизию и срочно вывести в состояние боевой готовности все объекты железной дороги, авиации, морского и речного транспорта, автомобильные дороги», - сказал он.

Особое внимание при этом он поручил уделить объектам дорожной отрасли. «Должны быть достаточные запасы песка и соли, горюче-смазочных материалов, готова снегоуборочная техника», - сказал он.

Сообщается также, что сегодня полностью завершено выполнение всех специфических мероприятий по подготовке к зиме Госсвязи, Госспецтрансслужбы. Почти завершена подготовка Госавиаадминистрацией, Укрморречфлотом.