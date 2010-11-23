«Укрзализныця» с начала года вложила свыше 50 млн. грн. в оборудование ж/д переездов

«Укрзализныця» с начала текущего года вложила свыше 50 млн. грн. в программу обеспечения безопасности движения на железнодорожных переездах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник главного управления путевого хозяйства «Укрзализныци» Юзеф ТУЛЕЙ.

«Выполняется программа Минтранса по обеспечению безопасности движения на переездах в 2010 году. Мы уже на сегодня, несмотря на то, что до конца года осталось больше месяца, успешно программу, которая предусмотрена на этот год, завершили. По программе освоено свыше 50 млн. грн. Это — оборудование переездов вторыми шлагбаумами, установление соответствующей сигнализации на переездах и т. д.», - сказал он.

По его словам, в финаплане «Укрзализныци» на 2011 год также предусмотрены соответствующие работы по обеспечению безопасности на переездах.

Как отметил Ю.ТУЛЕЙ, за последний месяц, после тяжелого ДТП на переезде возле Марганца, «Укрзализныця» провела серьезную профилактическую работу по информированию и разъяснению правил проезда переездов. В частности, проведена разъяснительная работа в 1748 автотранспортных предприятиях с перевозчиками, в 1187 автошколах, где 63 тысячи курсантов прослушали соответствующие лекции. В «Укрзализныце» разработана памятка для автоводителей по правилам проезда переездов, на сегодня их выдано около 120 тысяч. Кроме того, проводится работа в СМИ, с ГАИ. В частности, с ГАИ за последний месяц осуществлено свыше 1400 рейдов, выявлено 1731 нарушение правил проезда переездов. Кроме того, за месяц зафиксировано дежурными по переезду 1536 случаев нарушений на переездах, эта информация направлена ГАИ для отработки.

По словам Ю.ТУЛЕЯ, «Укрзализныця» завершила разработку пятилетней Госпрограммы строительства путепроводов для разведения ж/д и автопутей в разных уровнях, которая сейчас проходит согласование в министерствах.

В свою очередь, первый заместитель начальника Главного управления безопасности и экологии «Укрзализныци» Владимир КРОТ отметил, что ежегодно «Укрзализныця» направляет свыше 40 млн. грн. собственных средств на установление дополнительных средств защиты на ж/д переездах, их переоборудование, улучшение и переоснащение. Кроме того, около 300 млн. грн. своих средств ведомство направляет на содержание существующих ж/д переездов.