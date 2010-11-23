Минтранс совершенствует правила перевозки скоропортящихся грузов автотранспортом

Министерство транспорта и связи Украины разработало Правила перевозки скоропортящихся грузов автомобильным транспортом. Соответствующий проект приказа Минтранссвязи выносится на публичное общественное обсуждение, сообщила УНИАН пресс-служба министерства.

Как отмечается в сообщении, в Украине сейчас отсутствует нормативно-правовой акт, который определяет и регламентирует единые условия и процедуры перевозки скоропортящихся грузов автомобильным транспортом всеми видами сообщения, права, обязанности и ответственность участников транспортного процесса, требования к конструкции транспортных средств, предназначенных для перевозки скоропортящихся грузов, и состоянию их специального оборудования, упаковки и тары с учетом требований действующего национального законодательства и международных договоров Украины.

Принятие этих Правил позволит усовершенствовать систему государственного регулирования деятельности автомобильного транспорта при перевозке скоропортящихся грузов, что позволит повысить безопасность и качество услуг перевозчиков и обеспечение населения и экономики страны доброкачественной продукцией.

Как отмечают в министерстве, в целом принятие этих Правил позволит сделать более безопасными, качественными и эффективными перевозки скоропортящихся грузов автомобильным транспортом.

Разработанные Правила будут распространяться на субъектов хозяйствования независимо от формы собственности участников транспортного процесса перевозки скоропортящихся грузов: производителей продукции, грузоотправителей, грузополучателей, перевозчиков.