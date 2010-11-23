Минтранссвязи предлагает выделить полосы для общественного транспорта к Евро-2012

Внедрение в городах отдельных специальных полос для транспорта общего пользования является первым необходимым шагом для улучшения городских пассажирских автоперевозок.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи, такова резолюция Рабочей группы по вопросам обеспечения функционирования общественного транспорта во время проведения в 2012 году в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу, заседание которой состоялось в Минтранссвязи.

Согласно сообщению, во время совещания представителей принимающих городов при участии Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, заинтересованных министерств и ведомств, исполнительных органов городских советов Киева, Харькова и Одессы были проанализированы достижения городов и проблемные вопросы обеспечения функционирования общественного транспорта во время Евро-2012.

Было отмечено, что в каждом из принимающих городов предметом особого контроля и межведомственного взаимодействия является вопрос внедрения выделенных полос для транспорта общего пользования с соответствующей разметкой на проезжей части городских автомагистралей.

Заместитель министра транспорта и связи Украины Алексей БАРАНОВ напомнил, что во втором квартале этого года министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО обратился с письмом к руководителям 15 городов Украины с просьбой обратить внимание на приведение транспортных систем этих городов в соответствие с требованиями времени, в частности - оптимизировать условия движения транспорта общего пользования городской маршрутной сетью путем введения для него обособленных полос движения. Он проинформировал, что на данном этапе в городах, принимающих Евро-2012, прорабатывают этапы их практического введения в эксплуатацию.

Заместитель председателя Нацагентства по вопросам подготовки и проведения в Украине Евро-2012 Александр КРАСНОШТАН напомнил представителям городов, что от них требуется четкий план действий по внедрению выделенных полос для транспорта общего пользования. Вместе с тем он акцентировал внимание на проблеме законопослушности водителей и культуры вождения, без чего ситуация с общественным транспортом не решится.

А.БАРАНОВ подчеркнул, что нужен комплекс мер по введению в украинских городах, особенно принимающих Евро-2012, автоматизированной системы управления дорожным движением, системы GPS-мониторинга за работой транспорта и необходимо взаимодействие силовых ведомств по контролю за соблюдением Правил дорожного движения, правил остановки и парковки автотранспортных средств.

