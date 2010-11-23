В Донецкой области объем инвестиций в железнодорожный транспорт вырос на 47%

В Донецкой области инвестиции в железнодорожный транспорт регионаза январь-сентябрь текущего года достигли 206,7 млн. грн., что больше аналогичного периода прошлого года на 47,3%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области. В сообщении отмечается, что в том числе, инвестиции в инфраструктуру железнодорожного транспорта составили за январь-сентябрь текущего года 114,7 млн. грн. В частности, в настоящее время продолжает осуществляться реконструкция железнодорожного вокзального комплекса областного центра.

Статистики подчеркнули, что все инвестиции финансируются за счет собственных средств железнодорожного предприятия.