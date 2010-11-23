В Донецкой области инвестиции в инфраструктуру авиатранспорта выросли в 20 раз

В Донецкой области за 9 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем инвестиций в инфраструктуру авиационного транспорта (это прежде всего аэровокзальный комплекс Донецка) возрос в сопоставимых ценах в 19,3 раза и достиг 175,8 млн. грн. (в действующих ценах соответствующих лет, включая НДС).

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области.

В сообщении отмечается, что общий объем инвестиций в авиационный транспорт области составил с начала года 193,7 млн. грн., из которых 161,2 млн. грн., или 83%, – бюджетные средства. Инвестиции в строительство взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта «Донецк» за 9 месяцев 2010 года составили 314,3 млн. грн.