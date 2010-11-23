В Сумской области в январе-октябре грузоперевозки сократились на 4%

В Сумской области в январе-октябре т.г. грузоперевозки всеми видами транспорта составили 3 млн. 560 тыс. тонн или 95,8% к соответствующему периоду прошлого года. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Сумской области.

В частности, железнодорожным транспортом было перевезено 2078,4 тыс. т грузов или 89,2% к январю-октябрю 2009 г., автомобильным транспортом (с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями) - 1482,2 тыс. т или 106,8%.

В то же время грузооборот региона в январе-октябре 2010 г. составил 9351,5 млн. т/км или 110,5%: на железнодорожном транспорте - 9034,9 млн. т/км или 110,2%, на автомобильном транспорте - 316,6 млн. т/км или 117%.