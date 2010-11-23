РЖД и финская VR-Group будут развивать контрейлерные перевозки

Первый вице-президент РЖД Вадим Морозов и президент VR-Group Ltd (железные дороги Финляндии) Микаэл Аро подписали меморандум о намерениях по сотрудничеству в области организации контрейлерных перевозок (перевозки грузовиков, в том числе фур) в международном сообщении, сообщает пресс-служба РЖД.

Согласно документу, стороны намерены сформировать и предложить на международный транспортный рынок конкурентоспособный транспортный продукт по доставке грузов в составе контрейлерных поездов в российско-финском сообщении.

В соответствии с заявленной готовностью развивать инновационные технологии организации железнодорожных перевозок на пространстве 15-20 мм, РЖД и железные дороги Финляндии намерены проработать вопрос создания технических, технологических и тарифных условий для организации перевозок по маршруту Хельсинки - Москва.

Основной целью сотрудничества сторон является привлечение дополнительных грузопотоков на железнодорожный транспорт, развитие рыночных конкурентоспособных предложений в области железнодорожного транспорта и логистики, увеличение существующей доли железнодорожного транспорта на рынке грузовых перевозок, а также, учитывая безопасность контрейлерных перевозок, снижение нагрузки на экологическую среду.

Российские и финские железнодорожники договорились начать работу в составе совместной рабочей группы, которая будет сформирована до 15 декабря текущего года.