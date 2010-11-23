Турецкая авиакомпания не выпускает украинцев из Стамбула

Пассажиры авиакомпании Pegasus застряли в аэропорту Стамбула, сообщает Gudok.ru.

Уже четвертый день из аэропорта "Сабиха Гокчен" не может вылететь рейс в Харьков. Людям объясняют, что вылет откладывается из-за плохой погоды в пункте назначения.

Граждане Украины, Турции, Казахстана вынуждены ночевать в здании аэропорта. Им предоставляется еда.

К настоящему моменту некоторые из ожидающих поехали в другой аэропорт и купили билеты на рейсы других авиаперевозчиков.