Турецкая авиакомпания не выпускает украинцев из Стамбула
23:33, 23 ноября 2010Транспорт/Связь
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Пассажиры авиакомпании Pegasus застряли в аэропорту Стамбула, сообщает Gudok.ru.
Уже четвертый день из аэропорта "Сабиха Гокчен" не может вылететь рейс в Харьков. Людям объясняют, что вылет откладывается из-за плохой погоды в пункте назначения.
Граждане Украины, Турции, Казахстана вынуждены ночевать в здании аэропорта. Им предоставляется еда.
К настоящему моменту некоторые из ожидающих поехали в другой аэропорт и купили билеты на рейсы других авиаперевозчиков.
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