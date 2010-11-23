В Латвии повысят налог на дорогие машины

Правительство Латвии приняло решение увеличить ежегодную пошлину с транспортных средств, сообщает Gudok.ru.

Планируется, что это дополнительно принесет в бюджет 5 млн латов, или около 7 млн евро. Увеличение пошлины в большей степени коснется владельцев дорогих автомобилей с большими двигателями. Для автомобилей компактного класса, зарегистрированных после 2005 года, пошлина даже немного снизится. Например, пошлина для владельцев эксклюзивных Mercedes Benz может вырасти со 115 до 260 латов. На 7%-8% может вырасти налог и на автомобили, зарегистрированные до 2005 года.