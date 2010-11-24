Белорусская детская ж/д к школьным каникулам запустит "Новогодний экспресс"

«Новогодний экспресс» будет курсировать по Детской железной дороге в дни зимних каникул и новогодних праздников, сообщает пресс-центр Белорусской ж/д.

Фирменный поезд «Новогодний экспресс», состоящий из 6 вагончиков, с 20 декабря по 9 января предложитт маленьким пассажирам и их родителям Новогоднее путешествие в страну сказок.

Праздничная программа начнется за 30 минут до отправления каждого состава. Поездка в "Новогоднем экспрессе" займет чуть более часа. На станции «Сосновый Бор» ребят ожидает встреча со сказочными героями, Дедом Морозом и Снегурочкой. «Театрализованное путешествие по заснеженному лесу в теплом и уютном вагончике вовлечет родителей с детьми в настоящее рождественское приключение, – рассказала начальник Детской железной дороги Людмила Коноплич. – Мы подготовили для маленьких пассажиров викторину «Угадайка», конкурсы, подвижные игры. Не забыли и о сладких сувенирах. Путешествие станет отличным подарком к Новому Году.»

«Новогодний экспресс» пользуется популярностью у минчан и гостей столицы, отмечают в пресс-центре Белорусской железной дороги (БЖД). Минувшей зимой Детская железная дорога перевезла 1,1 тыс. пассажиров. В новом сезоне проект стартует на неделю раньше.

Надо отметить, что в Украине, где функционируют несколько детских железных дорог (в Киеве, Харькове, Львове), подобные зимние проекты отсутствуют. Малые дороги заканчивают сезон до холодов, а зимой юные жедезнодорожники занимаются в тематическмх кружках.