Акционеры «Днеправиа» 2 декабря рассмотрят вопрос преобразования компании в ПАО

Открытое акционерное общество "Авиационная компания "Днеправиа" сообщает, что 2 декабря 2010 г. на общем собрании акционеров планируется внести дополнительные вопросы в повестку дня собрания: утверждение устава дочернего предприятия ООО "Международный аэропорт Днепропетровск", изменение наименования с ОАО на Публичное акционерное общество "Авиационная компания "Днеправиа".

Об этом сообщается на официальном сайте ГКЦБФР.

На собрании также запланировано внесение изменений в Устав «Днеправиа» путем изложения его в новой редакции; утверждение Устава дочернего предприятия ООО "Международный аэропорт Днепропетровск" и решение других вопросов, связанных с созданием и регистрацией ООО "Международный аэропорт Днепропетровск".

Также дополнительно в повестку дня предлагается внести вопрос об отмене действующих и утверждение новых Положений, регламентирующих деятельность органов управления Общества; об отзыве и избрании председателя и членов Наблюдательного совета авиакомпании, отзыве и избрании председателя и членов Правления Общества; отзыве и избрании председателя и членов Ревизионной комиссии.

На собрании акционеров 2 декабря компания планирует также рассмотреть вопросы

об изменении формы существования акций Общества: о переводе выпуска акций Общества из документарной формы существования в бездокументарную форму (дематериализация выпуска). Планируется выбрать депозитарий, который будет обслуживать выпуск акций Общества, утвердить условий договора с депозитарием на обслуживание эмиссии ценных бумаг компании.

Справка УНИАН. В августе 2009 года победителем конкурса по продаже государственного пакета ООО «Днеправиа» в размере 94,572% + 1 акция было признано ООО «Галтера» (г. Днепропетровск). Реализационная цена госпакета составила 59 млн. 17 тыс. грн.

В состав ОАО "АК "Днеправиа" входит аэропорт «Днепропетровск», имеющий статус международного. Авиакомпания имеет в своем распоряжении также парк самолетов, инженерно-авиационную базу, пассажирский аэровокзал, грузовой (складской), гостиничный и административный комплексы.