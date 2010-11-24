"Дельта-Лоцман" провел через канал Дунай-Черное море судно с осадкой более 5 метров

Через глубоководный судовой ход Дунай - Черное море в очередной раз через устье Быстрое проведено судно с осадкой более 5 метров.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ГП «Дельта-Лоцман», таким образом канал доказал свою привлекательность и подтвердил конкурентоспособность.

Согласно сообщению, теплоход с фактической осадкой 5,2 м загрузил в порту Рени на борт 2100 т подсолнечника и направился в Ливию. Судно (флаг Камбоджи) имеет длину 105 м, ширину - 14,9 м, высоту борта - 7,9 м. Проводку теплохода осуществил лоцман Единой морской лоцманской службы (ЕМЛС) «Дунай».

Как отмечают на предприятии, также 18 ноября лоцманы ЕМЛС «Дунай» выполнили проводку танкера с осадкой 5,49 м (18 футов) с 1173 тоннами коалина на борту. Судно (флаг Болгария, порт приписки Бургас, судовладелец - Lukoil Bulgaria Bunker) имеет длину 84,5 м, ширину - 13,2 м, дедвейт - 3798 т.

По данным компании, всего с момента восстановления судоходства через устье Быстрое (апрель 2007 года) по украинскому ГСХ прошло 4 768 cудов (по состоянию на 24 ноября т.г.), из них 51 судно с осадкой 5 и более метров.

Справка УНИАН. По поручению Министерства транспорта и связи Украины, функции заказчика работ по проектированию и строительству глубоководного судового хода (ГСХ) р. Дунай – Черное море через устье Быстрое выполняет ГП «Дельта-лоцман».

Реализация проекта создания ГСХ даст возможность возродить крупнотоннажное судоходство по украинской части Дуная трассою 7-го международного транспортного коридора.

Государственное предприятие «Дельта-лоцман» создано приказом Минтранса Украины от 4 февраля 1998 года №29 с целью усовершенствования условий обеспечения безопасности мореплавания, а также упорядочения структуры морских лоцманских служб в северо-западной части Черного моря.

Осуществляемые виды деятельности: содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений - каналов (Бугско-Днепровский лиманский канал, Херсонский морской канал, ГСХ «Дунай - Черное море», лоцманские проводки и оказание услуг служб регулирования движения судов во всех портах Украины (география - от Мариуполя до Рени). Предприятие имеет в арсенале специализированный флот – 20 лоцманских катеров, 2 промерных катера, буксир ледового класса «Гайдамака».