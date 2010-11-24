Второй этап восстановления судоходства по ГСХ Дунай-Черное море начнется в 2011 году

Государственное предприятие «Дельта-лоцман» планирует приступить к реализации второго этапа проекта восстановления судоходства по глубоководному судоходному ходу «р. Дунай-Черное море» в 2011 году. Об этом заявил журналистам директор ГП «Дельта-лоцман» Александр ГОЛОДНИЦКИЙ во время презентации проекта в Вилково, сообщили УНИАН в пресс-службе ГП.

«После завершения строительства ограждающей дамбы на морском подходном канале мы намерены перейти ко второму этапу проекта – доведения глубин на судовом ходе до 9,5-10 метров. Это позволит нам довести проходные осадки судов до 7,2 метра. В этом случае украинский канал на все 100% составит конкуренцию румынской Сулине», - отметил А.ГОЛОДНИЦКИЙ.

Предполагается, что уже в начале следующего года начнется согласование проектной документации по проведению дноуглубительных работ как на морской части ГСХ, так и на речной. Предполагаемая стоимость строительства составит 120-150 млн. грн.

«Для Украины развитие данного проекта – стратегическая задача. Судовой ход позволит развивать украинские порты в дельте Дуная. Это новые рабочие места, дополнительные контракты для предприятий региона. Министерство транспорта и связи Украины целиком поддерживает этот проект и оказывает ему всяческую поддержку», отметил заместитель главы Укрморречфлота Виктор СУДАРЕВ, комментируя перспективы проекта.

По оценкам В.СУДАРЕВА реализация второго этапа проекта развития ГСХ «р.Дунай-Черное море» завершится в 2012 году.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Дельта-лоцман» создано для усовершенствования условий обеспечения безопасности мореплавания, а также упорядочения структуры морских лоцманских служб в Северо-Западной части Черного моря (приказ Министерства транспорта Украины от 04.02.1998 № 29).

Виды деятельности: содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений - каналов (Бугско-Днепровско лиманский канал (БДЛК), Херсонский морской канал (ХМК), глубоководный судовой ход (ГСХ) «Дунай - Черное море»), лоцманские проводки и оказание услуг служб регулирования движения судов во всех портах Украины (география – от Мариуполя до Рени).

Специализированный флот предприятия включает: 20 лоцманских катеров, 2 промерных катера, буксир ледового класса «Гайдамака».

Чистая прибыль за 9 месяцев 2010 г. – 247,2 млн.грн. Численность сотрудников ГП «Дельта-лоцман» - 1451 человек.

ГП «Дельта-лоцман» сертифицировано Национальным органом Украины по сертификации (Регистр судоходства Украины), который свидетельствует о соответствии системы управления качеством предприятия требованиям ДСТУ ISO 9001-2001.