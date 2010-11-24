ПЖД намерена привлечь 25 млн. грн. у «Проминвестбанка»

ГП "Приднепровская железная дорога" намерено привлечь 25,05 млн. грн. по процедуре закупки у одного участника у ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» (Проминвестбанк). Сообщение размещено на портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, срок предоставления кредита - декабрь 2010 г. - июль 2012г.

Справка УНИАН. Приднепровская железная дорога перевозит более 227 млн. тонн грузов и более 90 млн. пассажиров в год.

По итогам 2009 года ПЖД увеличила чистую прибыль более чем в два раза, или на 41,757 млн. грн., по сравнению с 2008 годом, – до 79,953 млн. грн.

В 2009 году железная дорога увеличила чистый доход на 2,3%, или 152 млн. грн., по сравнению с 2008 годом, – до 6,63 млрд. грн.

В 2010 году ПЖД планирует получить чистую прибыль на уровне 2009 года.