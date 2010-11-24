«Укрзализныця» планирует электрифицировать участок Полтава - Красноград.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила начальник Полтавской дирекции железнодорожных перевозок - заместитель начальника ЮЖД Ольга ДЯЧЕНКО.

По ее словам, на днях Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поставил визу на соответствующем документе.

«Это делается, чтобы разделить пассажирский и грузовые направления. На эти работы нужны деньги. Сейчас считаем стоимость работ. Это сотни миллионов гривень. Первоочередно завершим в 2011 году электрификацию участка Полтава-Кременчуг. Ведь это дорога в порты, это транзитные магистрали», - сказала О.ДЯЧЕНКО.

Справка УНИАН. Согласно Программе электрификации железных дорог Украины на 2008-2020 гг., ей подлежат свыше 2000 км железнодорожных линий, в первую очередь, на стратегических направлениях. В частности, в течение 2012-2015 гг. для разделения грузового и пассажирского движения запланировано осуществить электрификацию участка Долинская – Николаев – Херсон – Джанкой Одесской и Приднепровской железных дорог, что позволит увеличить пропускную способность в направлении портов Черного моря.

Также в течение 2012-2015 годов предусмотрено электрифицировать участок Полтава – Красноград – Лозовая, Красноград – Новомосковск для внедрения скоростного движения поездов на направлении Киев – Полтава – Красноград и от Краснограда на Днепропетровск, Харьков и Донецк.