УПЭК завершила первую очередь строительства подшипникового завода в России

Индустриальная группа УПЭК, одна из крупнейших в Украине компаний, специализирующихся в машиностроительном бизнесе, в IV квартале 2010 г. закончила первую очередь строительства подшипникового завода в г. Старый Оскол Белгородской области Российской Федерации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УПЭК.

В сообщении отмечается, что на современных производственных площадях в 5 тыс. кв. м начиная с I квартала 2011 г. будет осуществлен поэтапный запуск производства на ОАО «Оскольский подшипниковый завод ХАРП» (АО «ОПЗ ХАРП»): организован выпуск традиционных подшипников CRB и новой разработки УПЭК — сдвоенных подшипников CRU-дуплекс.

«На данный момент УПЭК инвестировала в строительство 1-го и 2-го пускового комплекса ОПЗ ХАРП более 5 млн. долл. До конца текущего года, а также в течение 2011 г. для завершения работ по 2-му и 3-му пусковым комплексам планируется инвестировать ещё около 7 млн. долл.», - отметил президент УПЭК Анатолий ГИРШФЕЛЬД.

Оборудование, необходимое для запуска производства, изготавливается на Харьковском станкостроительном заводе «Харверст», входящем в УПЭК, а также приобретается у иностранных производителей».

На первом этапе запуска завода планируется организация сборочного участка и начало выпуска подшипников CRB и сдвоенных подшипников CRU-дуплекс. Второй этап, который рассчитан до конца II квартала 2011 г., предполагает организацию суперфинишной обработки деталей подшипников. Третий планируется завершить в III квартале 2011 г., организовав полный производственный цикл механической обработки деталей и выпуск подшипников для железнодорожного транспорта. Создаваемые производственные мощности — 20 тыс. подшипников CRB либо 10 тыс. шт. CRU-дуплекс в месяц.

Для организации сборки и суперфинишной обработки деталей подшипников будет создано 65 рабочих мест. При завершении 3-го этапа запуска ОПЗ ХАРП персонал предприятия составит около 130 человек.

В 2012 г. планируется реализация четвертого этапа: расширение производственных мощностей до 40 тыс. шт. подшипников CRB либо 20 тыс. шт. CRU-дуплекс в месяц.

Кроме того, в 2012 г. будет создано производство для выпуска конических кассетных подшипников TBU мощностью 120 тыс. шт. в год.

Как сообщалось, в реализацию данного проекта УПЭК намерена привлечь в течение нескольких лет свыше 30 млн. долл. На российском заводе планируется организовать такие технологические процессы, как твердое точение, чистовое шлифование и суперфиниширование наружных и внутренних колец, суперфиниширование роликов, изготовление сепараторов и крепежных колец, комплектация и сборка готовых изделий. Кроме того, предприятие будет обеспечивать комплексную сервисную поддержку своей продукции.

Проектная мощность производства составляет до 600 тыс. подшипников в год: 480 тыс. шт. типа CRB (традиционный узел с короткими цилиндрическими роликами для подвижного состава с нагрузкой на ось до 23,5 тонно-сил) либо 300 тыс. подшипников типа CRU-дуплекс (новый сдвоенный цилиндрический подшипник-дуплекс, увеличивающий время безремонтного пробега подвижного состава с нагрузкой на ось до 23,5 тонно-сил с 360 тыс. км до 800 тыс. км), а также 120 тыс. шт. «конической кассеты» TBU (конический подшипник кассетного типа для вагонов нового поколения с нагрузкой на ось от 25 тонно-сил).

Справка УНИАН. Индустриальная группа УПЭК — одна из крупнейших в Украине частных компаний, специализирующихся в машиностроительном бизнесе, производитель комплектующих, узлов и оборудования для железнодорожной, автомобильной, сельскохозяйственной, машиностроительной и металлургической отраслей. Потребителями продукции компании являются практически все конвейерные предприятия СНГ.